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Barrio residencial Grand jardin

Jerusalén, Israel
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$3,38M
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ID: 36509
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaMeyasdim, 7

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Beit Kerem - un nuevo edificio con entrada privada. Lujoso apartamento diseñado por un arquitecto. 5 habitaciones 170 m2 + jardín 150 m2 Posibilidad de dividir en 3+2. Balcón Soucca. 2 plazas de aparcamiento. ascensor

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Jerusalén, Israel
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