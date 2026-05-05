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Barrio residencial Spacieux

Jerusalén, Israel
de
$2,20M
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4
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ID: 36516
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Keren HaYesod, 27

Sobre el complejo

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Barrio de Rehavia, ubicación central. 4 habitaciones 100 metros cuadrados, apartamento con mucho potencial, muy espacioso, 4 direcciones, balcón, soucca y aparcamiento.

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Jerusalén, Israel
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