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Barrio residencial Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35567
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Soutine, 16 Embassy of Poland

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¡Venta exclusivamente! 15, rue Soutine (Construccion avanzada inferior) Calle tranquila y prestigiosa cerca de Rabin Square Durante la demolición y construcción de TAMA 1a planta 3 piezas 68,2 m2 más 14 balcones ¡Cara a Soutine! (Orientación Sureste) Aparcamiento subterráneo regular Amplio estacionamiento y almacenamiento. Alquiler: 9.000 NIS Nuevo proyecto Horizonte Ocupación prevista: T1 2026

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Tel-Aviv, Israel
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