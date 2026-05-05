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Barrio residencial Spacieux

Jerusalén, Israel
de
$3,11M
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ID: 36508
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mordekhay Kaspi, 14

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Venta en Talpiot Nord - Ático 6 habitaciones de aproximadamente 180 m2 y balcón de 40 m2 con vistas al Monte del Templo Nuevo, diseñado para altos y brillantes estándares 4 direcciones de aire 4 baños estacionamiento

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Jerusalén, Israel
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