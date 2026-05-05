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Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Ascalón, Israel
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$354,900
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ID: 36486
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

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En el puerto deportivo de Ashkelon, muy buen negocio para tomar. 2 habitaciones de 40m2 con vistas al mar con balcón, mamada, ascensor y estacionamiento subterráneo.

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Ascalón, Israel
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