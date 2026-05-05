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Barrio residencial Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Ascalón, Israel
de
$2,70M
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ID: 36451
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    HaNamal, 7

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ático abierto mar, 5 habitaciones espacio habitable 175sq m Balcón de unos 70 m2 en el nivel de entrada Sala de estar y zona de cocina aprox. 75 m2 Balcón superior aprox. 230 m2 Suite parental con balcón y armaduras incorporadas Altura de techo 3.20 metros 16a planta fuera de 16 Boi armarios integrados en las habitaciones Aparcamiento subterráneo Más detalles y reserva a la propiedad por teléfono 0546233343 Dan Real Estate Consultant

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Ascalón, Israel
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