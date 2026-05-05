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Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
de
$2,70M
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9
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ID: 36333
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaGiborim, 17

Sobre el complejo

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En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson arquitectos interiores, el proyecto se distingue por un diseño refinado, espacios comunes de alta gama, un paisaje de Gil Dershman y un nivel ecológico de 5281 – 3 estrellas. Los residentes disfrutarán de un exclusivo club, un gimnasio, parque infantil, aparcamiento subterráneo con terminales eléctricas y lujosos halls de entrada. Apartamentos y acabados Los apartamentos, de 3 a 5 habitaciones y áticos, están equipados con: • Sistema inteligente de automatización del hogar y aire acondicionado VRF • Cocina de alta gama con cuarzo • Puertas eléctricas, puertas de diseño y suelos de piedra porcelana • Baños refinados con grifos premium y acabados no clips • Preparación para cine en casa y estación de carga eléctrica Progresos y condiciones • Permisos obtenidos, trabajo en curso • Banker: Bank Hapoalim • Entrega prevista: 30 de abril de 2029 • Métodos de pago favorables: ningún interés o indexación (20% en firma, 30% en préstamo promotor, 45% en entrega, 5% en entrega clave) • Garantía del fabricante Tidhar – 10 años

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