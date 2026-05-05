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Barrio residencial Bien agence

Ascalón, Israel
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ID: 36478
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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¿? Venta en Ashkelon – Magnífico apartamento de 4 habitaciones en el distrito de Agamim! ????? ?? ¿8o piso? ¿Vista sin estructura?️ Amplio y brillante ¡Una gran oportunidad en uno de los barrios más buscados de la ciudad! ✅ 4 piezas bien arregladas ✅ Planta alta con vista abierta y relajante ✅ Construcción nueva, limpia y bien cuidada ✅ Excelente ventilación y luz natural en todo el apartamento ✅ Ubicación central y conveniente en el distrito de Agamim ?? Precio atractivo: 1.750.000 ?? Para obtener más información y organizar una visita: 054-2266615

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