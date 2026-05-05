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Barrio residencial Bon emplacement

Jerusalén, Israel
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ID: 36512
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRechavim, 11

Sobre el complejo

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En el corazón del distrito de Baka, calle Mekor Chaim. Apartamento 4 piezas de 100 m2 en un edificio de alto nivel, primera planta con balcón y ascensor, incluyendo aparcamiento y una bodega.

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Jerusalén, Israel
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