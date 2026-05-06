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Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$969,000
6/5/26
$969,000
5/5/26
$963,300
;
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
1
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ID: 35877
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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4 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pastoral de Jerusalén y a pocos minutos a pie de Baka. Cerca de todo: escuelas, sinagogas, centros culturales y de entretenimiento y por supuesto el casco antiguo. El edificio dispone de ascensor y los apartamentos disponen de balcones, bodega y aparcamiento privado.

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Jerusalén, Israel
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