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Barrio residencial Mini penthouse exceptionnel de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Hadera, Israel
de
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ID: 35691
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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BZH ¿Está soñando con un apartamento único, espléndido y refinado con una gran terraza como bono? El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera presenta en exclusividad un magnífico apartamento decorado por un arquitecto, en el centro de la ciudad, rue Tarna, en el proyecto de alta gama VIVA, apreciado por los francófonos. Características: - Apartamento de 5 habitaciones - Área de aproximadamente 130 m2 - 45 m2 terraza XL con vista panorámica abierta! - En el piso 26, con ascensor Shabat - Hermoso salón luminoso con una gran ventana de la bahía - Hermosa cocina amueblada con un gran bar - 4 dormitorios, incluyendo una habitación segura y una increíble suite principal con un gran vestidor - Lobby, 4 ascensores - ¡Dos plazas de aparcamiento subterráneo! Situado sobre un centro comercial, con un supermercado, tiendas, restaurantes y el centro médico de habla francesa de Hadera. A pocos minutos a pie de las comunidades francófonas y a 12 minutos en coche del paseo marítimo. ¡Excepcional! Para más información: Ra'hel Benguigui, Su agente inmobiliario, Departamento Francés de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736

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