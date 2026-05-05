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Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Asdod, Israel
de
$997,100
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6
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ID: 36394
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaZionut, 22

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Raro: Residencia "Dimri" en la ciudad, Ashdod, apartamento 5 habitaciones con aparcamiento, aire acondicionado. Dos ascensores incluyendo uno del Shabat.

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Asdod, Israel
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