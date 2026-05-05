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Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble

Ascalón, Israel
de
$665,860
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ID: 36464
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    David Ben Gurion

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en edificio muy reciente con jacuzzi, sauna, sala de recepción y jardín de infantes, magníficas 4 habitaciones de 100m2core por arquitecto interior con muy bonita vista al mar, vendida completamente amueblada, entrada inmediata.

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Ascalón, Israel
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