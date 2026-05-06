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Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35575
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ussishkin, 42

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Venta exclusiva, en el parque Yarkon 42 Ussishkin Street edificio renovado en 2012 apartamento de 2,5 habitaciones, 68 m2 (superficie de la planta) Este-oeste, exposición soleada 3a planta, con ascensor edificio con refugio registro de condominios

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Tel-Aviv, Israel
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