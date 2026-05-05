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Barrio residencial SpEcial investisseur

Nahariya, Israel
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$336,310
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ID: 36407
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    HaGilad, 5

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Apartamento de 3 habitaciones de 70m2 en pequeño edificio de 3 plantas, situado en zona residencial cerca de tiendas, a menos de 10 minutos a pie de la estación de tren y el centro. Apartamento alquilado por 4 años.

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Nahariya, Israel
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