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Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,86M
;
7
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ID: 36282
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Sobre el complejo

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3 habitaciones de 80m2 con balcón, ascensor y muy cerca de aparcamiento en una calle tranquila. Totalmente renovado con 2 baños.

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Tel-Aviv, Israel
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