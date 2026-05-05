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Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

Asdod, Israel
de
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ID: 36392
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Arik Einstein

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Majestic 5 habitaciones transformadas en 4 en Ashdod "Mar", de alto nivel, planta alta, vistas al mar y "Gan Hair". Residencia "Le Deauville", con 4 ascensores, frente al teatro y al ayuntamiento, a 5 minutos a pie de la playa, a 1 minuto de cafés, restaurantes, centros comerciales, medios de transporte! ¡La mejor ubicación de la ciudad!

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Asdod, Israel
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