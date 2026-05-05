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Barrio residencial Balcon sur la mer

Asdod, Israel
de
$760,500
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12
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ID: 36380
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rogozin, 27 Sea View Tower

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En el corazón de Ashdod, Rogozine Street, enorme apartamento de 4 habitaciones con mamá y terraza con vistas al mar en la séptima planta

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Asdod, Israel
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