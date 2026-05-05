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Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Jerusalén, Israel
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$1,52M
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Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
1
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ID: 36329
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Peretz Bernshtein, 8

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Cerca de Beit Vegan, en el corazón de Ramat Charet. Muy raro y único en el mercado! En una pequeña calle tranquila, cerca de supermercado y transporte. Duplex Cottage completamente renovado con acabados de calidad y muebles muy elegantes. Hermoso salón luminoso, cocina moderna y espaciosa, terraza de unos 20 m2 totalmente Soucca con vista verde y sin obstáculos. Planta 1: salón con acceso a la terraza, cocina y habitación de invitados con ducha. Planta 2: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con ducha, un baño adicional y una zona de lavandería. Parquet en las habitaciones, 3 aseos, absoluta calma, total privacidad y ambiente verde.

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Jerusalén, Israel
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