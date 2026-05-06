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Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Tel-Aviv, Israel
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6/5/26
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ID: 35578
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bnei Moshe, 21

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En 25 rue Bnei Moshe, a pocos pasos de Yehuda Maccabi, un magnífico apartamento T3 se vende exclusivamente. Alrededor de 74 m2 de espacio habitable, muy luminoso. Amplio, elegante y renovado. Primera planta y media sin ascensor. Calle tranquila.

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