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Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya

Nahariya, Israel
de
$425,880
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8
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ID: 36449
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    Yosef Levi

Sobre el complejo

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Apartamento 4 habitaciones calle Herzl. En muy buen estado, espacioso y luminoso. Gran potencial.

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Nahariya, Israel
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