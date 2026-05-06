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Barrio residencial Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe

Jerusalén, Israel
de
$3,20M
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8
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ID: 35584
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Rav Tzair, 7

Sobre el complejo

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En el corazón de Kiryat Moshe, en un entorno verde frente a un parque infantil, este amplio apartamento de 3 habitaciones de unos 85 m2 incluye dos balcones: uno cerrado (unos 10 m2) y el otro abierto al salón, ideal para instalar una soucca. Disfrutando de una triple exposición, este apartamento es muy luminoso. Disfruta de un potencial excepcional de extensión de 25 m2 y una plaza de aparcamiento en un futuro edificio de seis plantas. Exclusivo.

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Jerusalén, Israel
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