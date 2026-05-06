Barrio residencial Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe

En el corazón de Kiryat Moshe, en un entorno verde frente a un parque infantil, este amplio apartamento de 3 habitaciones de unos 85 m2 incluye dos balcones: uno cerrado (unos 10 m2) y el otro abierto al salón, ideal para instalar una soucca. Disfrutando de una triple exposición, este apartamento es muy luminoso. Disfruta de un potencial excepcional de extensión de 25 m2 y una plaza de aparcamiento en un futuro edificio de seis plantas. Exclusivo.