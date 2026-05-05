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Barrio residencial Magnifique rdc avec 3 unites independantes

Jerusalén, Israel
de
$2,40M
;
7
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ID: 36375
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tiltan, 7

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Pequeña construcción de sólo 3 propietarios. Apartamento 4 habitaciones 110m2 + 150m2 de terraza oficial / jardín. Hermoso salón, cocina abierta, 3 dormitorios incluyendo dormitorio principal (mamad), 2 baños, aire acondicionado, 3 orientaciones. + 3 unidades independientes alquiladas 10.000sh, con la posibilidad de adjuntar al apartamento por escaleras con una preparación ya hecha en el salón. Dos unidades construidas (unos 20-25m2 cada una) en la planta baja aparcamiento y cuenta de bodega, y una unidad (unos 20m2) debajo de la terraza.

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Jerusalén, Israel
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