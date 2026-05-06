Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdod appartement 3 5 pieces a vendre

Apartamento 3,5 habitaciones en venta con balcón Rara oportunidad en la codiciada zona residencial de Dalet en Ashdod. Un apartamento amplio, luminoso y perfectamente situado, que ofrece un excelente potencial de valor. Descripción: • Área genética • Entrada a un gran salón con balcón con vistas a un parque tranquilo • Cocina funcional con lavandería • Dos dormitorios grandes, cada uno con dos ventanas • Mamad (habitación segura) • Dos ascensores • Parking • Refreshment, ideal para la personalización o inversión Ubicación Premium: • Inmediata proximidad a tiendas, escuelas, sinagogas y transporte • A pocos minutos a pie de la playa • Entorno residencial tranquilo y buscado Principales activos: Apartamentos similares en la residencia, después de la renovación, se ofrecen a 2.300,000 . Precio de venta excepcional: 1 690 000 Conclusión: Valor excepcional para el dinero, alto potencial y ubicación ideal. El mejor negocio inmobiliario del momento en Ashdod.