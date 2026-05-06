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Barrio residencial Projet neuf a hadera le parc

Hadera, Israel
de
$2,82M
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4
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ID: 36211
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

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Mardochee Khayat te ofrece vivir en un nuevo proyecto en uno de los mejores barrios de Hadera. La construcción con diseño arquitectónico le ofrece vivir en un complejo de dos edificios al pie de una galería comercial donde se presentarán hermosos signos. Usted quiere vivir en una calle tranquila y justo en el parque este nuevo proyecto está hecho para usted. Hay varias razones por las que vivir en Hadera Park puede ser atractivo. En primer lugar, el parque en sí ofrece un hermoso entorno natural donde se puede relajarse, caminar y disfrutar de la naturaleza. Puede ser muy agradable vivir cerca de un amplio espacio verde. Además, la zona de Hadera Park es generalmente tranquila y tranquila, lo que lo convierte en un lugar ideal para familias o personas para escapar del bullicio de la ciudad. En cuanto a las comodidades, el barrio suele estar bien equipado con escuelas, tiendas y servicios cercanos. Así que podría beneficiarse del fácil acceso a todo lo que necesita a diario. En resumen, vivir en el distrito de Hadera Park ofrece un agradable entorno natural, un ambiente tranquilo, comodidades cercanas y buena accesibilidad a otras zonas de Israel. Toma tu coche y estarás en A 30 minutos de Tel Aviv A 30 minutos de Haifa 10 minutos de la playa de hadera Características del proyecto Hermoso vestíbulo doble decorado por arquitecto para la máxima privacidad de los propietarios. Un gimnasio, hermoso jardín colgando Tres ascensores incluyendo un chabbatic Una vista clara de los primeros pisos. Proyecto con garantía bancaria Duración de la construcción 3 años Comienzo de construcción planeado para Diciembre 2024 Cada apartamento se vende con una plaza de aparcamiento privado y una bodega Alto rendimiento Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Preparación para aire acondicionado Mobiliario de baño de calidad Válvula de fijación Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Varios apartamentos están en venta 3 habitaciones superficie 83,5m2 + 7.2m2 terraza 4 habitaciones superficie 106m2 +15,2 m2 terraza 5 habitaciones superficie 127m2 + 25,8m2 terraza

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Hadera, Israel
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