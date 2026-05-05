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Barrio residencial A ne pas manquer

Asdod, Israel
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ID: 36441
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaShvatim

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Hermoso apartamento de 5 habitaciones en venta en Ashdod en una residencia muy popular en "Youd Bet", soleado orientada al sur con una vista sin obstáculos. Una bodega y un estacionamiento privado completan esta propiedad excepcional

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