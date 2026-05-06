  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tamar Regional Council
  4. Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Tamar Regional Council, Israel
de
$953,160
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36203
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Tamar Regional Council

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netanya Un hermoso vestíbulo doble decorado por arquitecto Exterior de piedra natural 2 ascensores modernos incluyendo un Chabbatic El proyecto está acompañado por una garantía bancaria Entrega en 2 1/2 años Características del apartamento Pisos por toda la casa Tamaño 80x80 o 1mx1 m Preparación Aire acondicionado Mobiliario de baño de calidad Válvula de fijación Globo de agua caliente solar Puerta interior de calidad Cocina personalizable con encimera de mármol Tiendas eléctricas en todas las ventanas Tome TV en todas las habitaciones y salón Wc suspendido, contador de tres fases Terraza con punto de agua y baldosa antideslizante Apartamento vendido con plaza de aparcamiento Te ofrecemos apartamentos 4 habitaciones 103m2 más 12 m2 terraza 5 habitaciones 130m2 más 14 m2 terraza

Localización en el mapa

Tamar Regional Council, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Hadera, Israel
de
$10,00M
Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$8,05M
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$537,420
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Ra'anana, Israel
de
$2,33M
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$909,220
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$953,160
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Barrio residencial Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Barrio residencial Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Barrio residencial Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Barrio residencial Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Mostrar todo Barrio residencial Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Barrio residencial Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Jerusalén, Israel
de
$3,336
Nuevo en el mercado para alquilar en el proyecto buscado y lujoso del "Migdal Hanesharim", con un suntuoso hall de entrada, un guardia en la entrada y estacionamiento subterráneo. En la séptima planta, una nueva oficina y de alto nivel con una superficie bruta de 141m2, con dos exposiciones.…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,23M
Nueva / lujosa villa de 300m2 + jardín y spa ubicación excepcional excelente calidad / precio ratio Piscina y gimnasio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Mostrar todo Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Tel Aviv – Frishman Cerca de las playas, Dizengoff y todas las comodidades del centro de la ciudad. Apartamento 2 habitaciones con volúmenes excepcionales : • un total de 81 m2 • Sala de estar de 50 m2 permitiendo una configuración en 3 piezas • 2 baños • Exposición sudeste, muy brillante …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir