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Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Tamar Regional Council, Israel
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ID: 36204
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
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    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
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    Tamar Regional Council

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Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netanya Un hermoso vestíbulo doble decorado por arquitecto Exterior de piedra natural 2 ascensores modernos incluyendo un Chabbatic El proyecto está acompañado por una garantía bancaria Entrega en 2 1/2 años Características del apartamento Pisos por toda la casa Tamaño 80x80 o 1mx1 m Preparación Aire acondicionado Mobiliario de baño de calidad Válvula de fijación Globo de agua caliente solar Puerta interior de calidad Cocina personalizable con encimera de mármol Tiendas eléctricas en todas las ventanas Tome TV en todas las habitaciones y salón Wc suspendido, contador de tres fases Terraza con punto de agua y baldosa antideslizante Apartamento vendido con plaza de aparcamiento Te ofrecemos apartamentos 4 habitaciones 103m2 más 12 m2 terraza 5 habitaciones 130m2 más 14 m2 terraza

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