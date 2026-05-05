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Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Asdod, Israel
de
$2,37M
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5
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ID: 36312
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Egoz

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El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única

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Asdod, Israel
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