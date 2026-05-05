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Barrio residencial Superbe 5 piEces A 1min du lac

Ascalón, Israel
de
$709,800
;
9
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ID: 36307
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

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Apartamento 5 habitaciones en pequeño edificio a 1 minuto del lago, 1a planta, 2 terrazas, muy invertido.

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Ascalón, Israel
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