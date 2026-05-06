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Barrio residencial Appartement dexception

Jerusalén, Israel
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ID: 36108
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRechavim, 11

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Apartamento excepcional en Mekor Haim, cerca de Baka y Emek Refaim Situado a los pies del parque Hamesila, en un nuevo y lujoso edificio boutique (con elegante vestíbulo, ascensor Shabat y aparcamiento subterráneo). Apartamento de 4 habitaciones de 93m2 más balcón de 9m2 donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado. Características: ✨ Luminoso natural y materiales nobles en todos los espacios ✨ Calefacción terrestre, aire acondicionado central ✨ Apósitos personalizados en las habitaciones ✨ Acabados de alta gama, hasta los detalles más pequeños Cocina americana: Un espacio diseñado a medida que combina elegancia y funcionalidad modernas. Fabricado con mármol de alta gama, la cocina está equipada con electrodomésticos integrados y una isla central que mejora todo. Una obra de arte real donde el diseño y la practicidad se encuentran. Beneficios adicionales: ✅ Amplia plaza de aparcamiento subterráneo con bodega adyacente ✅ Línea de tranvía del futuro en proximidad inmediata ✅ Ubicación ideal: 4 minutos a pie de Kanyon Hadar, cerca de los supermercados (Rami Levy/Osher Ad) y de las sinagogas de las comunidades francesas.

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