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Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove

Tel-Aviv, Israel
de
$997,100
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7
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ID: 36270
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

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Nahalat Benyamin Street 116 Venta Exclusivo Construcción reciente 2.5 piezas convertidas en 2 piezas 50m2 con balcón de 5m2 2a planta Ascensor Precio : 2950.000

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Tel-Aviv, Israel
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