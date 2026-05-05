  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds

Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds

Tel-Aviv, Israel
de
$1,34M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 36280
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herzl, 106

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
calle Herzl en el centro del distrito de Florentine, apartamento de 3 habitaciones de 80m2 con balcón en la primera planta con ascensor, muy bonita altura bajo techos cerca de 3m, Superb potencial, cerca de todos los cafés y restaurantes. BEL INVESTMENT to be TAKEN

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$3,65M
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$1,23M
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ascalón, Israel
de
$466,440
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
de
$1,34M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalón, Israel
de
$605,020
Buena oferta a precios interesantes cerca del nuevo kanyon del puerto deportivo, cerca de autobuses y tiendas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$625,300
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$1,01M
Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado junto a Ramat Bet Shemesh A, este lujoso proyecto residencial incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de las matnas y todas las tienda…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir