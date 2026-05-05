  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya

Barrio residencial Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya

Netanya, Israel
de
$2,54M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36265
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Deganya, 71

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Esta casa no se adapta a todos. Es ideal para aquellos que buscan un hogar real, un ambiente cálido y pacífico. Amplia y luminosa, esta casa de dos familias está situada en un callejón sin salida en Kiryat Hasharon. Con una superficie de 264 m2, está construido sobre una parcela de unos 295 m2 con un jardín con árboles frutales. Construido en 2011 y en excelente estado. En la planta baja, un gran salón con techos altos, ventanas de la bahía y chimenea funcional. La chimenea, una verdadera fuente de calor, crea un ambiente cálido y agradable en invierno. Amplia cocina y salas de estar para los huéspedes. Arriba, cuatro dormitorios incluyendo una suite principal. Dos dormitorios con acceso a un balcón. Tres baños en total en la casa principal. En el sótano, un apartamento independiente con cocina, baño y dos aseos. Ideal para un familiar o una sola persona. La casa se encuentra en un barrio buscado, popular entre familias y profesionales de la tecnología. Cerca de las escuelas, un parque, un centro deportivo municipal y un estadio. Fácil y rápido acceso a la autopista 2 y unos quince minutos en coche desde el mar. Esta casa de carácter está hecha para aquellos que buscan calidad de vida, espacio y privacidad. No es una casa estándar y no se adapta a todos.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
de
$2,37M
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,746
Barrio residencial Givat mordechai entree herzog
Jerusalén, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$4,06M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,00M
Está viendo
Barrio residencial Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Netanya, Israel
de
$2,54M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$5,41M
ático de una planta muy bien situado con una superficie de 150m2 con una terraza de 70m2 en el mismo nivel en la 5a planta con ascensor que llega directamente al apartamento. Hermosa vista del apartamento, muy grande ventana de la bahía, muy luminoso y tranquilo a pocos pasos del teatro Habi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place bale avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place bale avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place bale avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place bale avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place bale avec mamad balcon et parking
Mostrar todo Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place bale avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place bale avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$6,39M
¡Nuevo para venta exclusiva! 9 Professor Shor Street En un nuevo programa inmobiliario firmó Adam Shuster Espacioso apartamento de 4 habitaciones Superficie habitable de 98 m2 + terraza solarium de 12 m2! 4a planta (construcción con 2 ascensores) El apartamento es muy luminoso gracias a sus…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra'anana, Israel
de
$3,69M
Hermosa superficie de 126 m2 red. Apartamento en la 4a planta con mirpeset de 14 m2. Vista abierta. Edificio renovado. Aparcamiento. El centro de Raanana. Cerca de todas las comodidades
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir