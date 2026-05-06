Barrio residencial Projet neuf a bat yam

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Proyecto U Bat Yam
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours
Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi
Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat Yam.
Estas torres han sido cuidadosamente planificadas y diseñadas en cada detalle, combinando diseño urbano moderno y funcionalidad ejemplar, para crear el apartamento perfecto, exactamente como soñaste.
Entrega prevista: 2030 de junio
• Garantía bancaria completa
• Método de solución:
• 20% en firma
• 80% cuatro meses antes de la entrega clave
• Indización de cajas: 3% anual acumulativo, apoyado por el promotor
Una ubicación estratégica
En el corazón de Israel, cerca de las carreteras principales, las torres U marcan la nueva puerta de entrada a Bat Yam.
El proyecto está situado en el distrito renovado de Ramat HaNasi, a pocos minutos a pie de la estación de tren de Yoseftal y del tranvía ligero.
Este creciente sector combina modernidad, calidad de vida y accesibilidad.
Disfrutarás:
• Acceso rápido a Tel Aviv y la autopista Ayalon
• Parques verdes y proximidad directa al mar
• Un centro comercial, cafeterías y restaurantes bajo su residencia
• Escuelas, instituciones culturales y un moderno club residencial
El concepto: un equilibrio perfecto
Los paseos U proyecto combina armoniosamente residencial, comercio y educación.
Dos pisos comerciales albergarán tiendas, cafeterías y servicios cercanos, creando una experiencia urbana fluida y animada.
A pocos pasos de distancia, un gran centro comercial y zonas de ocio ofrecen un ambiente de vida ideal para toda la familia.
El club ha sido diseñado especialmente para la comodidad y el bienestar de los residentes, mientras que las escuelas, parques e instituciones culturales circundantes proporcionan una vida cotidiana práctica e inspiradora.
Porque los niños siempre vienen primero, todo se piensa para su familia.
Tipología de apartamentos
• 3 habitaciones: 82 m2 + 8 m2 balcón
• 4 habitaciones : 105 m2 + 15 m2 balcón
• 5 habitaciones: 127 m2 + 15 m2 balcón
Cada apartamento se vende con estacionamiento
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo