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Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur

Ascalón, Israel
de
$699,660
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ID: 36447
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

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¡Un caso excepcional para no perderse! Agamim, pequeño edificio de 2 plantas, planta baja 4 habitaciones de 104 m2 + jardín de 200 m2 piscinable, sótano y estacionamiento. Vista abierta. Super producto a inversión o hábitat. Edificio de dos años.

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