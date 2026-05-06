  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Jerusalén, Israel
de
$3,21M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 36107
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Maale Zeev, 9

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En la popular zona de Katamon Hayeshana, a los pies del Parque de San Simon y cerca de la calle Hizkijahu Hamelekh. En un nuevo edificio de tiendas Halafta Street rodeado de vegetación, sólo 6 plantas con un refinado vestíbulo y ascensor Shabat. Planta baja dúplex con espacios generosos, 179m2 interior y 80m2 jardín privado: excepcional sala de estar con un gran salón y una triple exposición, 3 amplios dormitorios (incluyendo suite principal y mamá) con posibilidad de una cuarta. Servicios lujosos como calefacción por suelo radiante y aire acondicionado Mitsubishi. 2 plazas privadas de aparcamiento subterráneo y bodega adjunta. Ubicación conveniente a sólo 5 minutos a pie de Katamon Shtibleh.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Asdod, Israel
de
$1,70M
Barrio residencial TrEs bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$354,900
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$3,75M
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,35M
Está viendo
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$3,21M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Tel-Aviv, Israel
de
$743,600
Una oportunidad especial para los inversores. 2 nuevas habitaciones en un edificio de lujo en renovación. Entrega programada en 8 meses. A 100 metros del prestigioso bulevar Rothschild
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Barrio residencial Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Barrio residencial Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Barrio residencial Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Barrio residencial Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Barrio residencial Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Barrio residencial Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,86M
Muy buscada calle Residencia tranquila y verde Vista abierta Grandes volúmenes 108m2 superficie habitable + 28m2 de terraza
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Mostrar todo Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat HaSharon, Israel
de
$2,67M
En el corazón de Ramat Hasharon 5 habitaciones familiares con 3 plazas de aparcamiento + 2 bodegas Accesible a personas con movilidad reducida (construcción + apartamento) Edificio de pie con gimnasio / squash campo y sauna. Vista totalmente clara al mar Muy rara y buscada
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir