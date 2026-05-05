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Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Bat Yam, Israel
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$1,62M
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ID: 36493
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

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PROYECTO MAGNIFICO NEUF en BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR with ALL ITS TRADES AND RUE ATSMAOUT

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Bat Yam, Israel
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