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Barrio residencial Bat yam cote mer

Bat Yam, Israel
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$916,994
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ID: 36485
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

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Hermoso proyecto de tienda en Bat Yam situado a 10 minutos de Tel Aviv, a 1200 metros a pie del mar, y cerca de la estación de tren y tranvía. Gran selección de apartamentos de 2 habitaciones en Loft Penthouse. Precios muy interesantes. Horario flexible. Cuestión 2027.

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