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Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Bat Yam, Israel
de
$765,000
6/5/26
$765,000
5/5/26
$760,500
;
9
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ID: 35830
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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En venta, un apartamento renovado y luminoso de 3 habitaciones, situado en la tercera línea de mar, en un edificio renovado. La propiedad está muy bien mantenida, perfecta para inversión o residencia. Características de la propiedad: Superficie construida: 72 m2 Balcón : 10 m2 Situado en la segunda planta con ascensor 3 piezas Cocina mejorada con placas de horno y gas Aire acondicionado Nuevas puertas y entrada de edificio limpio Estacionamiento privado cubierto (no robótico) Ubicación: Cerca del mar Cerca de la estación de tranvía de luz Fácil acceso al transporte público Cerca de supermercados, cafeterías y restaurantes Cerca de Ha'atzmaout Boulevard y su parque verde

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Bat Yam, Israel
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