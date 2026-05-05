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Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi

Jerusalén, Israel
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ID: 36413
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Sderot Weizmann

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Apartamento 4.5 habitaciones, después de TAMA 38 Renovado a un nivel alto, gran cocina moderna, amplio salón, balcón desde el salón, 3 dormitorios grandes, suite principal, 4 metros cuadrados socca, tamaño, 3 direcciones de aire, ascensor Shabat Posibilidad de muebles, y más

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Jerusalén, Israel
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