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Barrio residencial 5 pieces exceptionnel

Ascalón, Israel
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$692,900
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ID: 36491
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yiftah HaGiladi

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Apartamento 5 habitaciones en el corazón de Barnea. Edificio permanente. Dormitorio principal con baño y vestidor, dormitorio adolescente con baño. Muy espacioso, luminoso.

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Ascalón, Israel
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