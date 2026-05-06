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Barrio residencial Appartement a louer centre ville jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$4,012
6/5/26
$4,012
5/5/26
$3,988
;
9
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ID: 35896
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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En la prestigiosa torre Saioney View, en el centro Apartamento 3 habitaciones 2 baños completos Totalmente amueblado de alto standing Mirpeset Plaza de estacionamiento

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Jerusalén, Israel
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