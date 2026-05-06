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Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme

Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$10,500
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5
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ID: 35703
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Dirección
    Berl Katznelson, 26 24

Sobre el complejo

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Gran duplex 190 m2. Nivel 1: salón muy grande, cocina, 2 dormitorios, mamada, 2 baños. Nivel 2: 2 dormitorios, 1 cuarto de baño y juegos / esquina. Ascensor y estacionamiento.

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Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
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