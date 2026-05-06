Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard

En venta, a pocos minutos a pie del mar y cerca del Hotel Hilton, en el antiguo norte de Tel-Aviv: hermoso dúplex de 4 habitaciones, una zona de 118 m2 con una terraza de 20 m2. Apartamento con el más lujoso estándar, completamente nuevo, con estacionamiento estándar. Totalmente amueblado, incluyendo todos los muebles y electrodomésticos Miele, y mucho más. Precio bajo petición. Para más detalles en privado, Aya