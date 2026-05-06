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Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35526
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 155

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En venta, a pocos minutos a pie del mar y cerca del Hotel Hilton, en el antiguo norte de Tel-Aviv: hermoso dúplex de 4 habitaciones, una zona de 118 m2 con una terraza de 20 m2. Apartamento con el más lujoso estándar, completamente nuevo, con estacionamiento estándar. Totalmente amueblado, incluyendo todos los muebles y electrodomésticos Miele, y mucho más. Precio bajo petición. Para más detalles en privado, Aya

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