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Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place bale avec mamad balcon et parking

Tel-Aviv, Israel
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$6,39M
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ID: 35680
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Prof Schorr, 11

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¡Nuevo para venta exclusiva! 9 Professor Shor Street En un nuevo programa inmobiliario firmó Adam Shuster Espacioso apartamento de 4 habitaciones Superficie habitable de 98 m2 + terraza solarium de 12 m2! 4a planta (construcción con 2 ascensores) El apartamento es muy luminoso gracias a sus grandes ventanas. Cocina renovada. El apartamento tiene vistas al tranquilo callejón Epstein. Orientación: Este y Norte. Plaza de aparcamiento privado. Estacionamiento subterráneo. Celular de 4 m2.

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Tel-Aviv, Israel
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