  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
de
$997,100
;
13
Dejar una solicitud
ID: 36327
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Uziel, 37

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyecto se distingue por su arquitectura contemporánea, combinando elegante diseño y funcionalidad. El edificio consta de 9 plantas y 38 apartamentos de 2 a 4 habitaciones, así como amplios áticos con vistas sin obstáculos y acabados de alta gama. Cada unidad tiene un balcón privado, plaza de aparcamiento y un diseño interior limpio, pensado en cada detalle. Un ambiente de vida ideal Daniel Art Bat Yam combina armoniosamente la vida urbana con la calidad de vida. El proyecto tiene una ubicación central, cerca del mar, principales rutas de transporte, centros comerciales, escuelas y zonas de ocio. Los residentes disfrutan así de una vida cotidiana práctica, agradable e inspiradora en un barrio en desarrollo.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,79M
Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Appartement dexception a vendre a ashdod quartier youd bet
Asdod, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$11,830
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$422,500
Está viendo
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$997,100
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Mostrar todo Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Jerusalén, Israel
de
$2,54M
SALE JERUSALEM – Bayit Vegan ¡SINGLE! Pequeño edificio de 8 apartamentos sólo con ascensor! Apartamento 6 habitaciones – 185 m2 nivel - proporcionar refresco! Jardín oficial en el catastro 200 m2 Immense sala de estar 25 m2 suite principal con vestidor + baño 2 baños - 3 aseos 3 directrices …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Mostrar todo Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$916,994
Hermoso proyecto de tienda en Bat Yam situado a 10 minutos de Tel Aviv, a 1200 metros a pie del mar, y cerca de la estación de tren y tranvía. Gran selección de apartamentos de 2 habitaciones en Loft Penthouse. Precios muy interesantes. Horario flexible. Cuestión 2027
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet immobilier dexception a ashkelon
Barrio residencial Projet immobilier dexception a ashkelon
Barrio residencial Projet immobilier dexception a ashkelon
Barrio residencial Projet immobilier dexception a ashkelon
Barrio residencial Projet immobilier dexception a ashkelon
Mostrar todo Barrio residencial Projet immobilier dexception a ashkelon
Barrio residencial Projet immobilier dexception a ashkelon
Ascalón, Israel
de
$574,262
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir