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Barrio residencial A vendre appartement a ashdod

Asdod, Israel
de
$1,28M
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5
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ID: 36385
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Gavish

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Venta apartamento en Ashdod "Residence Costa del sol" 4 habitaciones "KING" con balcón en el mar, espacioso, bodega, aire acondicionado, aparcamiento... en la residencia más hermosa de Ashdod con SPA, gimnasio, piscina, sauna....

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