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Barrio residencial Magnifique maison

Jerusalén, Israel
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$6,15M
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ID: 36502
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Emek Refaim, 42

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Hermosa casa 7 habitaciones (300 m2) en 3 niveles con ascensor privado, jardín privado (175 m2), bonita terraza en la azotea (100 m2), tranquila, pastoral y verde, 2 plazas de aparcamiento, 2 grandes bodegas, sótano, derecho de construcción

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Jerusalén, Israel
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