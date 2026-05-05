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Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod

Asdod, Israel
de
$672,620
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ID: 36389
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Yakinton

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La perla rara: nuevo apartamento de 2 habitaciones en Ashdod "Calaniot" en entrega inmediata con aire acondicionado, aparcamiento, bodega

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Asdod, Israel
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